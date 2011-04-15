Сбербанк приобретает 46.5% в Rambler Group за 11 млрд руб. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.



Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы об инвестициях банка в компанию. Сделка пройдёт в формате cash-in, Сбербанк вложит в капитал Rambler Group около 11 млрд руб. Получив деньги от Сбербанка, Rambler сможет погасить кредит в банке "Траст", а основная часть инвестиций пойдёт в развитие цифровых активов. Сделка не предполагает получение денежных средств текущими акционерами Rambler Group.



Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46.5%, доли текущих акционеров Rambler Group - A&NN Александра Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной - 46.5% и 7% соответственно. Киносети "Синема парк" и "Формула кино", принадлежащие A&NN и Era Capital, не войдут в состав компании, но будут взаимодействовать с ней в рамках операционного партнёрства.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Rambler&Co - одна из крупнейших российских групп компаний, работающих в области медиа, технологий и электронной коммерции. Аудитория проектов - свыше 40 миллионов человек в месяц.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"