В Московском бассейне 24 апреля откроется навигация. Об этом говорится в материалах ФГБУ "Канал имени Москвы".



Закроется навигация 17 ноября.

К началу навигации-2019 были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах ФГБУ "Канал имени Москвы", от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы.



ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.



"AK&M" от 23.04.2019