Мираторг на 16% увеличит посевные площади зерновых и бобовых культур в Курской области в 2019 году, говорится в информационном бюллетене администрации региона.



Теперь их площадь составит 71.5 тыс. га.

Это связано с увеличением поголовья на животноводческих площадках компании. Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга, для большего количества кормов необходимо расширение посевных площадей при сохранении стабильно высоких показателей урожайности.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 23.04.2019