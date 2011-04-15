Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/04/2019
18:10

Объём строительных работ в Курской области за I квартал вырос на 29% до 7.96 млрд руб.

Объём строительных работ в Курской области составил 7.96 млрд руб. и вырос на 29%. Такие данные по итогам I квартала 2019 года приводит Курскстат, говорится в информационном бюллетене администрации региона.

За январь-март 2019 года введено в действие более 106 тыс. к. м жилых домов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ввод жилых домов в городской и сельской местности увеличился в 2.9 раза в Железногорском районе, в 2.8 раза - в Беловском и Курском, в 2.7 раза - в Солнцевском, в 2 раза - в Поныровском.


"AK&M" от 23.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100