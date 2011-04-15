Объём строительных работ в Курской области за I квартал вырос на 29% до 7.96 млрд руб.

Объём строительных работ в Курской области составил 7.96 млрд руб. и вырос на 29%. Такие данные по итогам I квартала 2019 года приводит Курскстат, говорится в информационном бюллетене администрации региона.



За январь-март 2019 года введено в действие более 106 тыс. к. м жилых домов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ввод жилых домов в городской и сельской местности увеличился в 2.9 раза в Железногорском районе, в 2.8 раза - в Беловском и Курском, в 2.7 раза - в Солнцевском, в 2 раза - в Поныровском.





"AK&M" от 23.04.2019