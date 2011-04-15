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23/04/2019
18:25

Burger King Россия готовится выйти на IPO на Московской Бирже

Burger King Россия готовится выйти на IPO на Московской Бирже. Об этом пишет газета "Ведомости".

Первичное размещение состоится, возможно, осенью. Среди организаторов - "ВТБ Капитал", JP Morgan и Morgan Stanley.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1953 году в США. В России сеть работает по франшизе. Первый ресторан сети в РФ открылся 20 января 2010 года.


"AK&M" от 23.04.2019
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