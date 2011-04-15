Burger King Россия готовится выйти на IPO на Московской Бирже. Об этом пишет газета "Ведомости".



Первичное размещение состоится, возможно, осенью. Среди организаторов - "ВТБ Капитал", JP Morgan и Morgan Stanley.



Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1953 году в США. В России сеть работает по франшизе. Первый ресторан сети в РФ открылся 20 января 2010 года.





"AK&M" от 23.04.2019