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Burger King Россия готовится выйти на IPO на Московской Бирже. Об этом пишет газета "Ведомости".
Первичное размещение состоится, возможно, осенью. Среди организаторов - "ВТБ Капитал", JP Morgan и Morgan Stanley.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1953 году в США. В России сеть работает по франшизе. Первый ресторан сети в РФ открылся 20 января 2010 года.
"AK&M" от 23.04.2019