РЖД запустят новые купейные вагоны в 2019 году

ОАО "РЖД" запустит новые купейные вагоны дальнего следования, выполненные в виде двухвагонного сцепа, в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Вагоны нового модельного ряда впервые выполнены в виде двухвагонного сцепа. Благодаря новым планировочным решениям в сцепе организованы дополнительные зоны общего пользования. Появилась сервисная зона, оборудованная кофемашинами и вендинговыми автоматами, а также специальными аппаратами для фильтрации и нагрева воды. В вагоне имеется комната, где установлены дополнительная раковина, холодильник и микроволновая печь.



Пространство купе максимально приспособлено под нужды пассажира: предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, у каждого места есть USB- или стандартная розетка, также в купе установлены индивидуальные сейфы и светильники. Дополнительный комфорт обеспечивается за счёт возможности самостоятельного регулирования температуры в купе.



Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук. Кроме того, в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.



По словам генерального директора АО "ФПК" Петра Иванова, до конца 2019 года ФПК получит от производителя 525 новых вагонов, в том числе 25 единиц одноэтажных двухсцепных купейных вагонов. Первым направлением, где будет курсировать состав из новых вагонов, станет Москва - Белгород. В дальнейшем перечень маршрутов будет расширен: рассматриваются направления из Москвы в Челябинск, Читу, Екатеринбург, Владивосток, Казань. Из Санкт-Петербурга составы из новых вагонов будут курсировать в Астрахань, Ижевск, Адлер, Тюмень, Архангельск.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 13.92 раза до 4.259 млрд руб. с 306 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.36% до 93.54 млрд руб. с 91.382 млрд руб., операционный убыток (с учётом госсубсидий) составил 3.19 млрд руб. против прибыли в 1.167 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения увеличился в 192.38 раза до 5.002 млрд руб. против прибыли в 26 млн руб.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2018 года по РСБУ увеличился в 2.4 раза до 4.554 млрд руб. с 1.897 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.81% до 93.82 млрд руб. с 91.252 млрд руб., убыток от продаж - на 68% до 8.992 млрд руб. с 5.352 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.89 раза до 5.02 млрд руб. с 1.735 млрд руб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2019