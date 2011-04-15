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24/04/2019
10:42

!Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 апреля 2019 года.

АПТЕКИ ПРИВИЛИ ОТ ГРИППА
СЕТИ ЗАРАБОТАЛИ НА ЭПИДЕМИИ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОГО

Рекордный охват населения вакцинацией от гриппа и ОРВИ привел к тому, что в прошлом месяце продажи российских аптечных сетей сократились на 5%. Традиционно в марте фармритейлеры наращивают обороты за счет эпидемии. В будущем году ситуация для сетей может усугубиться, так как Минздрав планирует увеличить закупки вакцин на 11%.


КОММУНИСТЫ МОГУТ ПОВТОРИТЬ
МЭР НОВОСИБИРСКА И ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ХОТЯТ СНОВА ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ


Коммунисты объявили о выдвижении в нескольких регионах тех же руководителей, что уже работают там. В Иркутской области на второй срок уже собрался Сергей Левченко. В нынешнем сентябре намерен переизбраться мэром Новосибирска Анатолий Локоть, который в 2018 году отказался от губернаторских амбиций в пользу единоросса Андрея Травникова. Господин Локоть будет выдвинут от КПРФ, но на выборы он пойдет "с программой развития", а сама кампания будет неполитизированной, сказал "Ъ" мэр Новосибирска.


В ИНГУШЕТИИ РАСКРЫЛИ СЕМЕЙНЫЙ ОБНАЛ
ЧИНОВНИКИ ОБНАЛИЧИЛИ 10 МЛРД ЧЕРЕЗ РОДСТВЕННИКОВ ИЗ МАЛГОБЕКА

В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств. По предварительным данным, через теневых банкиров могло пройти более 10 млрд руб., в том числе похищенные в результате махинаций при реализации крупных республиканских проектов.


ПРЫЖКИ МИМО КАССЫ
ОФИЦЕРА ВДВ ОСУДИЛИ ЗА ПОБОРЫ С КОНТРАКТНИКОВ

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение по уголовному делу в отношении командира 6-й десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона одной из воинских частей, дислоцированных в Камышине Волгоградской области, Александра Слугина. Гвардии капитан получил от сослуживцев 40 тыс. руб. за выполнение норматива по прыжкам с парашютом, однако дело в отношении него было прекращено за истечением срока давности.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 24.04.2019
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