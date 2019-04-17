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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 24 апреля, в размере 63.7906 руб. против 63.7860 руб. на 23 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
23.04.19 - 63.7860 руб.
20.04.19 - 63.9602 руб.
19.04.19 - 64.0688 руб.
18.04.19 - 63.9450 руб.
17.04.19 - 64.2422 руб.
"AK&M" от 23.04.2019