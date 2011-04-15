Nissan отзывает более 700 автомобилей Terrano

ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" отзывает 771 автомобиль Nissan Terrano. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые c июля 2017 года по январь 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя могла быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика. Это может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения. В таких условиях возможно возникновение постороннего шума из тормозного усилителя. Также может потребоваться большее усилие при нажатии педали, и не исключено снижение эффективности торможения.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена тормозного усилителя.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.



"AK&M" от 24.04.2019