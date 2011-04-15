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24/04/2019
11:56

Правительство РФ утвердило новый стандарт развития конкуренции в регионах

Правительство утвердило новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Документ подготовлен Минэкономразвития России совместно с ФАС и АНО "Агентство стратегических инициатив", говорится в материалах МЭР.

Главная новелла стандарта - акцент на мерах по сокращению участия государства в экономике. Документ определяет перечень рынков для содействия конкуренции и ключевые показатели по доле частных организаций на этих рынках. Достижение регионами стартовых показателей предусмотрено к 2022 году.

В новой редакции конкретизированы требования к "дорожным картам", предусмотрена возможность проектного подхода при исполнении документа, а также расширены его системные мероприятия. К реализации стандарта предполагается привлечь ЦБ.

В 2019 году планируется актуализировать методику оценки регионов по уровню содействия развитию конкуренции с учётом новой редакции стандарта, а также разработать единую методику мониторинга товарных рынков.


"AK&M" от 24.04.2019
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