Правительство РФ утвердило новый стандарт развития конкуренции в регионах

Правительство утвердило новую редакцию стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Документ подготовлен Минэкономразвития России совместно с ФАС и АНО "Агентство стратегических инициатив", говорится в материалах МЭР.



Главная новелла стандарта - акцент на мерах по сокращению участия государства в экономике. Документ определяет перечень рынков для содействия конкуренции и ключевые показатели по доле частных организаций на этих рынках. Достижение регионами стартовых показателей предусмотрено к 2022 году.



В новой редакции конкретизированы требования к "дорожным картам", предусмотрена возможность проектного подхода при исполнении документа, а также расширены его системные мероприятия. К реализации стандарта предполагается привлечь ЦБ.



В 2019 году планируется актуализировать методику оценки регионов по уровню содействия развитию конкуренции с учётом новой редакции стандарта, а также разработать единую методику мониторинга товарных рынков.





"AK&M" от 24.04.2019