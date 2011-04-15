СЭФ-2019 приглашает студентов, выпускников вузов и начинающих ИТ-специалистов принять участие в конкурсе молодых программистов "Цифровое волонтёрство".



Цель конкурса - оказать содействие социальным организациям (сельским учреждениям, детским домам, библиотекам, культурным учреждениям, хосписам и другим) в создании необходимых для них ИТ-решений и одновременно выявить наиболее талантливых и перспективных студентов, молодых ИТ-предпринимателей, будущих специалистов региона.



Для участия в конкурсе приглашаются команды вузов и команды молодых IT-предпринимателей Центрального федерального округа. В состав команды могут входить от 2 до 5 человек. Возраст участников - не старше 30 лет.



Каждая команда должна подобрать благотворительный проект - IT задачу, которую она готова реализовать для конкретной социальной организации и в дальнейшем передать эту разработку данной организации на безвозмездных условиях. Команда может самостоятельно подобрать IT-задачу или воспользоваться реестром благотворительных цифровых задач, сформированных оргкомитетом СЭФ-2019.



27 июня 2019 года на Форуме состоится финал Конкурса "Цифровое волонтёрство", в ходе которого команды разработчиков презентуют свои работы, а экспертное жюри определит лучшие проекты.



С положением о конкурсе "Цифровое волонтёрство" можно ознакомиться на сайте Форума: http://www.sef-kursk.ru/2019/tsifrovoe-volonterstvo/



"AK&M" от 24.04.2019