Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/04/2019
13:10

СЭФ-2019 приглашает студентов, выпускников вузов и начинающих ИТ-специалистов принять участие в конкурсе молодых программистов "Цифровое волонтёрство"

СЭФ-2019 приглашает студентов, выпускников вузов и начинающих ИТ-специалистов принять участие в конкурсе молодых программистов "Цифровое волонтёрство".

Цель конкурса - оказать содействие социальным организациям (сельским учреждениям, детским домам, библиотекам, культурным учреждениям, хосписам и другим) в создании необходимых для них ИТ-решений и одновременно выявить наиболее талантливых и перспективных студентов, молодых ИТ-предпринимателей, будущих специалистов региона.

Для участия в конкурсе приглашаются команды вузов и команды молодых IT-предпринимателей Центрального федерального округа. В состав команды могут входить от 2 до 5 человек. Возраст участников - не старше 30 лет.

Каждая команда должна подобрать благотворительный проект - IT задачу, которую она готова реализовать для конкретной социальной организации и в дальнейшем передать эту разработку данной организации на безвозмездных условиях. Команда может самостоятельно подобрать IT-задачу или воспользоваться реестром благотворительных цифровых задач, сформированных оргкомитетом СЭФ-2019.

27 июня 2019 года на Форуме состоится финал Конкурса "Цифровое волонтёрство", в ходе которого команды разработчиков презентуют свои работы, а экспертное жюри определит лучшие проекты.

С положением о конкурсе "Цифровое волонтёрство" можно ознакомиться на сайте Форума: http://www.sef-kursk.ru/2019/tsifrovoe-volonterstvo/

"AK&M" от 24.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100