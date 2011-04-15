В.Путин подписал поправки об ужесточении наказания за оставление места ДТП

Президент РФ Владимир Путин подписал два закона, которые значительно ужесточают наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Напомним, Государственная Дума приняла пакет поправок о существенном ужесточении наказания за оставление места аварии в третьем, окончательном чтении 17 апреля.



Поправки были внесены в статьи 264 и 264.1 УК РФ. Также поправки внесены в статью 12.27 КоАП.



Ранее оставление водителем в нарушение ПДД места аварии, участником которой он являлся, влекло лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, подчёркивается в пояснительной записке.



Теперь, если водитель скрылся с места аварии, в результате которой был причинён тяжкий вред здоровью потерпевших, для него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, в случае смерти человека - от двух до семи лет, если погибли двое и более лиц - от четырёх до девяти лет.



Изменения в КоАП предусматривают, что оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, будет влечь административную ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния.



"AK&M" от 24.04.2019