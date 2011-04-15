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24/04/2019
13:09

Ингосстрах застраховал ответственность врачей Новосибирской области

Ингосстрах в Новосибирской области заключил договор коллективного страхования ответственности врачей. Страхователем по договору выступает Новосибирская областная ассоциация врачей. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В рамках договора застраховано более 3500 врачей, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области. Лимиты ответственности составляют от 250 тыс. руб. до 2 млн руб. на каждого застрахованного.

Программа страхования обеспечивает защиту от рисков, связанных с обязанностью страхователя возместить вред, причинённый жизни или здоровью третьих лиц в результате непреднамеренных ошибок, допущенных при осуществлении врачебной деятельности. Полис покрывает профессиональную деятельность медицинского сотрудника за прошедшие 3 года при условии отсутствия заявленных претензий.

"Мы рады объявить о заключении уникального договора страхования, предоставляющего эффективные механизмы защиты интересов врачей. Страхование ответственности при осуществлении профессиональной деятельности слабо развито в России, и нам приятно развивать его в столь важной отрасли, как здравоохранение. Мы благодарим Новосибирскую областную ассоциацию врачей за доверие и надеемся на развитие сотрудничества", - комментирует директор Сибирского регионального центра Ингосстраха Виктор Силачев.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 24.04.2019
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