Персонал Air Corsica 27 апреля проведёт забастовку
Во Франции 27 апреля ожидается забастовка персонала авиакомпании Air Corsica. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи возможны изменения в расписании и отмена рейсов.
Air Corsica (официальное название Compagnie Aerienne Corse Mediterranee S.A.E.M., ранее CCM Airlines) - французская авиакомпания, осуществляющая региональные авиаперевозки между островом Корсика а материковой Францией. Базируется в аэропорту Аяччо имени Наполеона Бонапарта. Штаб-квартира авиакомпании также расположена в городе Аяччо.