Персонал Air Corsica 27 апреля проведёт забастовку

Во Франции 27 апреля ожидается забастовка персонала авиакомпании Air Corsica. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны изменения в расписании и отмена рейсов.

Air Corsica (официальное название Compagnie Aerienne Corse Mediterranee S.A.E.M., ранее CCM Airlines) - французская авиакомпания, осуществляющая региональные авиаперевозки между островом Корсика а материковой Францией. Базируется в аэропорту Аяччо имени Наполеона Бонапарта. Штаб-квартира авиакомпании также расположена в городе Аяччо.



"AK&M" от 24.04.2019