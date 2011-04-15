ФНС дала разъяснения по налогу на теплицы

ФНС России разъяснила, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц облагаются налогом. Об этом говорится в материалах службы.



Налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ. В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.



Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли ему обращаться в органы Росреестра для её регистрации в качестве недвижимости или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а её перемещение без несоразмерного ущерба её назначению невозможно. Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются. Речь идёт о не имеющих капитального фундамента теплицах, хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях.



Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но её площадь не более 50 кв. м, то налог с неё не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны). Основное условие - постройка не используется в предпринимательской деятельности.



Представительные органы муниципальных образований могут расширить условия применения налоговой льготы (например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".



Капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в том числе площадью более 50 кв. м, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты (в том числе сведений из органов Росреестра, от нотариусов при оформлении прав на наследство).



"AK&M" от 24.04.2019