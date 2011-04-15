Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 апреля

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Банк России установил на 25 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.0674
1 Азербайджанский манат 37.7128
100 Армянских драмов 13.2807
1 Белорусский рубль 30.5378
1 Болгарский лев 36.6836
1 Бразильский реал 16.3226
100 Венгерских форинтов 22.3354
1000 Вон Республики Корея 55.6167
10 Гонконгских долларов 81.5778
10 Датских крон 96.0975
1 Доллар США 63.9798
1 Евро 71.7150
100 Индийских рупий 91.5763
100 Казахстанских тенге 16.8799
1 Канадский доллар 47.5439
100 Киргизских сомов 91.6616
10 Китайских юаней 95.2406
10 Молдавских леев 35.8430
1 Новый туркменский манат 18.3061
10 Норвежских крон 74.6181
1 Польский злотый 16.7285
1 Румынский лей 15.0871
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.7528
1 Сингапурский доллар 47.0786
10 Таджикских сомони 67.8471
1 Турецкая лира 10.9048
10000 Узбекских сумов 75.8537
10 Украинских гривен 24.0695
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.7003
10 Чешских крон 27.8658
10 Шведских крон 68.3078
1 Швейцарский франк 62.7930
10 Южноафриканских рэндов 44.5877
100 Японских иен 57.2142
"AK&M" от 24.04.2019