Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 апреля

Банк России установил на 25 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.0674

1 Азербайджанский манат 37.7128

100 Армянских драмов 13.2807

1 Белорусский рубль 30.5378

1 Болгарский лев 36.6836

1 Бразильский реал 16.3226

100 Венгерских форинтов 22.3354

1000 Вон Республики Корея 55.6167

10 Гонконгских долларов 81.5778

10 Датских крон 96.0975

1 Доллар США 63.9798

1 Евро 71.7150

100 Индийских рупий 91.5763

100 Казахстанских тенге 16.8799

1 Канадский доллар 47.5439

100 Киргизских сомов 91.6616

10 Китайских юаней 95.2406

10 Молдавских леев 35.8430

1 Новый туркменский манат 18.3061

10 Норвежских крон 74.6181

1 Польский злотый 16.7285

1 Румынский лей 15.0871

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.7528

1 Сингапурский доллар 47.0786

10 Таджикских сомони 67.8471

1 Турецкая лира 10.9048

10000 Узбекских сумов 75.8537

10 Украинских гривен 24.0695

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.7003

10 Чешских крон 27.8658

10 Шведских крон 68.3078

1 Швейцарский франк 62.7930

10 Южноафриканских рэндов 44.5877

100 Японских иен 57.2142

"AK&M" от 24.04.2019