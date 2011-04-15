Банк России на 25 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 71.7150 руб., курс доллара США повысил почти на 19 копеек до 63.9798 руб.

Банк России на 25 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 71.7150 руб. с 71.7453 руб., курс доллара США почти на 19 копеек до 63.9798 руб. с 63.7906 руб. 24 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 25 апреля увеличилась более чем на 9 копеек (+0.13%) до 67.4607 руб. с 67.3702 руб. 24 апреля.







"AK&M" от 24.04.2019