Главгосэкспертиза подтвердила сметную стоимость этапа расширения трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Эксперты проводили проверку сметной стоимости работ по электроснабжению нефтеперекачивающей станции НПС N 2 на участке от головной нефтеперекачивающей станции ГНС "Тайшет" до нефтеперекачивающей станции НПС "Сковородино".



Проект реализуется в рамках мероприятий по увеличению поставок нефти по ТС "Восточная Сибирь - Тихий океан" до 80 млн т нефти в год.



Для обеспечения электроснабжения объектов магистральных трубопроводов транспорта нефти проектируются ВЛ 220 кВ НПС-3 - НПС-2 ВСТО линия 1 и ВЛ 220 кВ НПС-3 - НПС-2 ВСТО линия 2 протяженностью 100.989 км и 100.866 км соответственно. С целью электроснабжения НПС-2 на участке изысканий, расположенном в Чунском и Братском районах Иркутской области, на 128.1 км действующего магистрального нефтепровода будет построена подстанция ПС 220 кВ с двумя трансформаторами мощностью 40 МВА каждый. На территории проектируемой подстанции разместят открытое распределительное устройство ОРУ 220 кВ, модульное здание общеподстанционного пункта управления, два трансформатора 220/10 кВ с маслоприемниками, маслосборник и две комплектные трансформаторные подстанции. Также запланированы установка двух прожекторных мачт с молниеприемниками, обустройство ремонтной площадки, внешнего и внутреннего ограждений территории подстанции.



К части сооружаемых объектов подведут внутриплощадочные автомобильные дороги, возле них оборудуют площадки с покрытием. У каждого трансформатора будет подготовлено место для осуществления работ по их ревизии и ремонту.



Решение о разработке проектной документации принято на основании Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть" в составе Долгосрочной программы развития ПАО "Транснефть" на период до 2020 года.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



"AK&M" от 24.04.2019