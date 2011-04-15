В.Путин упростил получение гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке". Об этом говорится на сайте Кремля.



Указом, в частности, установлено, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".



Вышеуказанные лица подают соответствующие заявления в МВД РФ. Рассмотрение заявлений осуществляется в срок, не превышающий трёх месяцев со дня подачи заявления и представления всех необходимых документов.





"AK&M" от 24.04.2019