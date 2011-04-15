Великобритания разрешит Huawei принять участие в создании 5G

Правительство Великобритании намерено разрешить Huawei принимать участие в создании мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Об этом говорится в сообщении компании.



"Это одобрение означает, что британские компании и потребители смогут получить доступ к самым быстрым и надёжным сетям благодаря передовым технологиям Huawei. В то время как мы ожидаем официальное заявление правительства, мы рады, что Великобритания продолжает использовать подход, основанный на фактах в своей работе, и мы будем продолжать работать совместно с правительством и отраслью", - сообщили в пресс-службе Huawei в России.



Напомним, 23 апреля издание The Telegraph опубликовало новость о том, что "Тереза Мэй не поддаётся предупреждениям об угрозах безопасности от министров и США, чтобы позволить Huawei помочь построить сеть 5G в Великобритании".



Компания Huawei - поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления её работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.



"AK&M" от 24.04.2019