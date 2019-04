Газпром приступит к строительству межпоселкового газопровода к космодрому "Восточный"

Газпром в ближайшее время приступит к строительству межпоселкового газопровода к космодрому "Восточный". Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Амурской области Василия Орлова.



Отмечено, что Амурская область является регионом стратегических интересов Газпрома. Через её территорию проходит маршрут газопровода "Сила Сибири", по которому 1 декабря 2019 года начнутся первые поставки российского трубопроводного газа в Китай. Основной объем строительства линейной части "Силы Сибири" на участке от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем завершен. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции (КС) "Атаманская". Строительная готовность КС составляет 74%. Идёт сооружение Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В настоящее время закончен монтаж основного крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования первого пускового комплекса ГПЗ.



Участники встречи обсудили перспективы газификации Амурской области. Отмечено, что с вводом в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" будут созданы условия для начала подачи в регион сетевого газа. Сегодня Газпром ведет строительство газопровода-отвода к Циолковскому (до 2015 года - Углегорск) с газораспределительной станцией (ГРС). Завершено проектирование межпоселкового газопровода от ГРС Циолковского до космодрома "Восточный". Получено положительное заключение государственной экспертизы, компания готовится в ближайшее время приступить к строительству межпоселкового газопровода.



Кроме того, Газпром закончил разработку проектно-сметной документации по сооружению межпоселкового газопровода к Свободному, продолжает проектирование газопровода-отвода и ГРС Свободный.



Напомним, между Газпромом и правительством Амурской области заключено Соглашение о сотрудничестве.



Амурская область не газифицирована сетевым природным газом. В настоящее время Газпромом разработан проект программы развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года. Документ находится на согласовании в правительстве Амурской области.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 24.04.2019