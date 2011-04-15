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Первый участок дороги Марьино-Саларьево в ТиНАО запустят к августу. Об этом сообщил Стройкомплекс.
Длина трассы на участке от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг" Сокольнической линии составит почти 3.8 км.
Запуск участка обеспечит транспортно-пешеходную связь между улицей Адмирала Корнилова, трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и станцией метро "Филатов луг".
"AK&M" от 24.04.2019