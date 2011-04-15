Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за второе полугодие на 30.3 млрд руб. из расчёта 4.11 руб. на бумагу

Наблюдательный совет АЛРОСА в соответствии с утверждённой в августе 2018 года дивидендной политикой рекомендовал собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за второе полугодие 2018 года 100% свободного денежного потока, что соответствует 30.3 млрд руб., или 4.11 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом, с учётом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2018 года (43.7 млрд руб. из расчёта 5.93 руб. на бумагу) суммарные дивиденды по итогам деятельности за 2018 год составят 73.9 млрд руб., или 10.04 руб. на акцию.



Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 15 июля 2019 года.



Отметим, что в соответствии с консолидированной финансовой отчётностью по МСФО за 2018 год, свободный денежный поток составил 92.3 млрд руб., чистая прибыль - 90.4 млрд руб., коэффициент "Чистый долг/EBITDA" составил 0.4х.



Дивиденды АЛРОСА за 12 месяцев 2017 года составили 38.6 млрд руб. из расчёта 5.24 руб. на одну акцию, или 50% от чистой прибыли по МСФО.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 24.04.2019