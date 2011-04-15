Сборы Ингосстраха в Красноярском крае за 2018 год увеличились на 15%

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Красноярском крае за 2018 год, составил 885 млн руб., что на 15% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 486,7 млн руб. (прирост 10%), в том числе сборы по личному страхованию – 116.7 млн руб. (прирост 12%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 361.2 млн руб. (прирост 10%), страхованию ответственности – 8.9 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО – 386.4 млн руб. (прирост 22%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 5.5 млн руб. (прирост 12%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 6.4 млн руб. (прирост 155%).



Выплаты филиала за 2018 год составили 322 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 54.7 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 107 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 1.8 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 140.1 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 185.3 тыс. руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 18.3 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Красноярском крае стали страхование имущества юридических лиц (прирост 34.3%), ОСАГО (прирост 22%), ДМС (прирост 15.6%), страхование имущества физических лиц (прирост 9.4%).



"Филиал нашей компании занимает уверенные позиции в топ-5 страховщиков региона. Мы последовательно наращиваем клиентскую базу и развиваем линейку страховых продуктов, что позволяет нам демонстрировать динамику роста, опережающую рыночные показатели. К примеру, в страховании ОСАГО мы увеличили сборы более чем на 20% при рыночной динамике в 1.2%", – комментирует директор филиала Ингосстраха в Красноярском крае Сергей Шашко.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.04.2019