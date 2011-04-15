Сборы Ингосстраха за 2018 год в Сибири выросли на 14%

Объём премии, собранной филиалами Ингосстраха в Сибирском региональном центре за 2018 год, составил 4.3 млрд руб., что на 14% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2.4 млрд руб. (прирост 11%), в том числе сборы по личному страхованию – 411.5 млн руб. (прирост 12%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.9 млрд руб. (прирост 11%), страхованию ответственности – 90 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО – 1.8 млрд руб. (прирост 20%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 54.3 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 70.5 млн руб. (прирост 9%).



Выплаты филиалов Сибирского региональном центра Ингосстраха за 2018 год составили 1.8 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 181 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 860.8 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 17.2 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 693 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 666.3 тыс. руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 41.5 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Сибирском региональном центре стали страхование имущества физических лиц, АВТОКАСКО, ОСАГО, а также страхование имущества юридических лиц и ДМС.



"Филиалы Сибирского регионального центра сохраняют положительную динамику сборов страховой премии и последовательно повышают долю на региональном рынке страхования. При этом развиваются не только традиционно сильные для компании виды бизнеса – АВТОКАСКО и ДМС, но и такие направления, как страхование имущества физических лиц, показавшее прирост на 20% при росте рынка на 4%, – комментирует директор Сибирского регионального центра Ингосстраха Виктор Силачев. – Филиалы компании сохраняют курс на обеспечение высокого уровня страховых услуг и предоставление всей необходимой поддержки нашим партнёрам и клиентам".



Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва, Алтай.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.04.2019