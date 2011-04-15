Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 25 апреля 2019 года.



ЭКСПОРТЕРЫ ПРОСЯТ ВЫДАТЬ ЛЬГОТ НА-ГОРА

УГОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ДОБИВАЮТСЯ ОТ ОАО РЖД СКИДОК НА ПЕРЕВОЗКИ



Угольные компании на фоне резкого падения цен на уголь в Европе собираются попросить скидку 12,8% к железнодорожному тарифу при погрузке в направлении портов Северо-Запада РФ. По данным "Ъ", ОАО РЖД готово идти навстречу, только если скидки дадут также операторы вагонов и стивидоры. Операторы же отмечают, что в период роста цены на уголь угольщики почему-то не настаивали на повышении цены аренды вагонов. При этом, по мнению участников рынка и экспертов, даже в текущей ситуации рентабельность у угольных компаний, обладающих своей перевалкой и вагонным парком, радикально отличается от положения тех, кто им не владеет.





ТРОЯНСКАЯ КОННИЦА

ХАКЕРСКИЕ РАССЫЛКИ РАЗЛЕТАЮТСЯ ИЗ БАНКОВ ПО КЛИЕНТАМ



В 2019 году хакеры будут активно использовать реализованную в конце 2018 году схему, когда взлом одного банка позволяет успешно атаковать его контрагентов, отмечают в Solar JSOC. При этом хакеры унифицируют свои инструменты - уже сейчас банки и их контрагенты атакуются при помощи единых фишинговых рассылок с одинаковыми вирусами. В банках разделяют данные опасения, отмечая, что теперь им придется тщательно защищать всю сеть своих коммуникаций.





"САФМАР" ОБУСТРОИТСЯ В МИНСКЕ

ОФИСАМ ДОЧЕРНИХ СТРУКТУР ГРУППЫ ГОТОВЯТ БИЗНЕС-ЦЕНТР



Корпорация А.Н.Д., входящая в группу "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева, может построить в Минске бизнес-центр. Офисы необходимы в том числе для размещения дочерних структур "Сафмара" в Белоруссии - например, для штаб-квартиры "Славкалия", который сейчас строит в Минской области калийный комбинат.





МГТС ВКЛЮЧАЕТ БЕСПИЛОТНЫЙ РЕЖИМ

КОМПАНИЯ ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРОНАМИ



Сотовый оператор МТС планирует инвестировать несколько миллиардов рублей в платформу для организации полетов дронов над городами. Ее разработкой займется подконтрольный ему столичный интернет-провайдер МГТС, который надеется заинтересовать будущим решением госорганы. Сейчас развитие рынка осложнено регулированием воздушного пространства, считают эксперты.





МТТ ТЕРЯЕТ СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМ

СТРУКТУРА ЛЕОНИДА РЕЙМАНА ПРОДАЛА КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ ГРУППЫ МЕНЕДЖЕРАМ





Структуры экс-министра связи Леонида Реймана уступили контроль в группе МТТ, управляющей бизнесами по оказанию услуг связи и сетью колл-центров. Основным собственником группы стал ее гендиректор Евгений Васильев и топ-менеджеры. Выручку от продажи контрольного пакета МТТ, которая, по данным источников "Ъ", могла составить 2-3 млрд руб., Леонид Рейман может направить в микроэлектронный завод "Ангстрем-Т", который ранее решил обанкротить ВЭБ.





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"AK&M" от 24.04.2019