ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 25 апреля, в размере 71.7150 руб. против 71.7453 руб. на 24 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



24.04.19 - 71.7453 руб.

23.04.19 - 71.7210 руб.

20.04.19 - 71.9232 руб.

19.04.19 - 72.2440 руб.

18.04.19 - 72.3602 руб.













































































"AK&M" от 24.04.2019