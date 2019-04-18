ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 25 апреля, в размере 63.9798 руб. против 63.7906 руб. на 24 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.04.19 - 63.7906 руб.

23.04.19 - 63.7860 руб.

20.04.19 - 63.9602 руб.

19.04.19 - 64.0688 руб.

18.04.19 - 63.9450 руб.

































































































































































































































"AK&M" от 24.04.2019