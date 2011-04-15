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25/04/2019
09:28

Повтор! Инфляция за неделю, с 16 по 22 апреля, составила 0.1%, с начала года - 2%

Инфляция за неделю, с 16 по 22 апреля 2019 года, составила 0.1%, с начала апреля - 0.2%, с начала года - 2%. Об этом сообщил Росстат по данным на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.3%, свинину - на 0.6%, рыбу мороженую, муку пшеничную - на 0.4%, колбасу полукопченую и вермишель - на 0.3%, говядину, консервы мясные, хлеб, крупу гречневую, печенье и карамель - на 0.2%. Одновременно цены на мясо кур снизились на 0.8%, сахар-песок - на 0.7%, маргарин - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.4%, в том числе на капусту белокочанную - 4.9%, морковь - 2.3%, картофель - 0.9%, лук репчатый - 0.8%, помидоры и яблоки - 0.6%. В то же время огурцы стали дешевле на 4.4%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.6%.


"AK&M" от 24.04.2019
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