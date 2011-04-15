Повтор! По дну Балтийского моря уложено 44% газопровода "Северный поток - 2"

На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1.08 тыс. км газопровода "Северный поток - 2" - около 44% от его общей протяжённости. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Рюдигера фон Фрича.



На встрече была отмечена успешная работа действующего газопровода "Северный поток", а также важное значение для энергетической безопасности Европы и Германии строящегося газопровода "Северный поток - 2".



Также было отмечено, что 2018 году Газпром установил новый рекорд поставок газа в страну - 58.5 млрд куб. м.



Маршрут газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. Проектная мощность каждого газопровода - 55 млрд куб. м газа в год.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 24.04.2019