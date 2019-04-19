ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 апреля в размере 72.1111 руб. против 71.7150 руб. на 25 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



25.04.19 - 71.7150 руб.

24.04.19 - 71.7453 руб.

23.04.19 - 71.7210 руб.

20.04.19 - 71.9232 руб.

19.04.19 - 72.2440 руб.















































































"AK&M" от 25.04.2019