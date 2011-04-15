Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 апреля

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Банк России установил на 26 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.2950
1 Азербайджанский манат 38.1252
100 Армянских драмов 13.4259
1 Белорусский рубль 30.6320
1 Болгарский лев 36.8292
1 Бразильский реал 16.2055
100 Венгерских форинтов 22.3503
1000 Вон Республики Корея 55.5093
10 Гонконгских долларов 82.4635
10 Датских крон 96.4759
1 Доллар США 64.6794
1 Евро 72.1111
100 Индийских рупий 92.2049
100 Казахстанских тенге 17.0151
1 Канадский доллар 47.8858
100 Киргизских сомов 92.7303
10 Китайских юаней 95.9251
10 Молдавских леев 36.1843
1 Новый туркменский манат 18.5063
10 Норвежских крон 74.4451
1 Польский злотый 16.7659
1 Румынский лей 15.1332
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.5739
1 Сингапурский доллар 47.4050
10 Таджикских сомони 68.5890
1 Турецкая лира 10.9751
10000 Узбекских сумов 76.6448
10 Украинских гривен 24.2962
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.3523
10 Чешских крон 27.9761
10 Шведских крон 67.6782
1 Швейцарский франк 63.3367
10 Южноафриканских рэндов 44.6182
100 Японских иен 57.8140
"AK&M" от 25.04.2019