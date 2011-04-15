Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 апреля

Банк России установил на 26 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.2950

1 Азербайджанский манат 38.1252

100 Армянских драмов 13.4259

1 Белорусский рубль 30.6320

1 Болгарский лев 36.8292

1 Бразильский реал 16.2055

100 Венгерских форинтов 22.3503

1000 Вон Республики Корея 55.5093

10 Гонконгских долларов 82.4635

10 Датских крон 96.4759

1 Доллар США 64.6794

1 Евро 72.1111

100 Индийских рупий 92.2049

100 Казахстанских тенге 17.0151

1 Канадский доллар 47.8858

100 Киргизских сомов 92.7303

10 Китайских юаней 95.9251

10 Молдавских леев 36.1843

1 Новый туркменский манат 18.5063

10 Норвежских крон 74.4451

1 Польский злотый 16.7659

1 Румынский лей 15.1332

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.5739

1 Сингапурский доллар 47.4050

10 Таджикских сомони 68.5890

1 Турецкая лира 10.9751

10000 Узбекских сумов 76.6448

10 Украинских гривен 24.2962

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.3523

10 Чешских крон 27.9761

10 Шведских крон 67.6782

1 Швейцарский франк 63.3367

10 Южноафриканских рэндов 44.6182

100 Японских иен 57.8140

"AK&M" от 25.04.2019