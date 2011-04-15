Банк России на 26 апреля повысил курс евро к рублю почти на 40 копеек до 72.1111 руб., курс доллара США - почти на 70 копеек до 64.6794 руб.

Банк России на 26 апреля повысил официальный курс евро к рублю почти на 40 копеек до 72.1111 руб. с 71.7150 руб., курс доллара США - почти на 70 копеек до 64.6794 руб. с 63.9798 руб. 25 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 26 апреля увеличилась более чем на 56 копеек (+0.83%) до 68.0237 руб. с 67.4607 руб. 25 апреля.







"AK&M" от 25.04.2019