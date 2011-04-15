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25/04/2019
11:40

Российские банки в I квартале увеличили количество выданных кредитных карт на 21.8%

Российские банки в I квартале 2019 года увеличили количество выданных кредитных карт на 21.8% до 2.77 млн. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (177.8 тыс.), Московской области (144.2 тыс.), Краснодарском крае (114,0 тыс.), Санкт-Петербурге (94.1 тыс.), Республике Башкортостан (82.6 тыс.) и Свердловской области (81.2 тыс.).

Наименьшее количество кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) выдано в Белгородской области (26.1 тыс.), Удмуртской Республике (29 тыс.), Ленинградской области (31 тыс.), Хабаровском крае (32.7 тыс.) и Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (35.4 тыс.).



"AK&M" от 25.04.2019
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