"Цифровой туризм" станет темой для дискуссии на СЭФ-2019

"Цифровой туризм" станет темой для дискуссии на VIII Среднерусском экономическом форуме (СЭФ-2019).



В Курской области расположено 930 объектов культурного наследия. Регион обладает большим потенциалом по развитию культурного и массового (рекреационного) туризма. Отрасль способна внести существенный вклад в экономику области и обеспечить новые рабочие места для населения. Цифровые технологии открывают новые возможности перед туристической индустрией, освобождая от многих посреднических функций и расширяя рынок туристических услуг и новых продуктов.



Как интегрировать региональные объекты в туристические цифровые платформы? Какие туристические продукты можно сделать пилотными проектами для реализации в новой цифровой экосреде? Какие информационные сервисы и продукты для туриста необходимо развивать в регионе? Как с помощью цифровых технологий сделать недорогими для туриста и рентабельными для оператора туры по Курской области? С чего начать формирование культурно-туристического кластера? Эти и другие вопросы планируется обсудить на стратегической сессии "Цифровой туризм" в рамках VIII Среднерусского экономического форума 27 июня 2019 года.



В преддверии работы СЭФ-2019 Комитет по делам молодёжи и туризма Курской области при участии экспертов Делового клуба "Наследие и экономика" провели работу по выявлению проектных социокультурных идей, которые могут способствовать развитию туризма в регионе.



В рамках региональной туристической выставки "Туризм и отдых" 20 апреля 2019 года в Курске состоялась стратегическая сессия: "Экономика впечатлений: как создать туристские сервисы и продукты на наследии Курской области?".



На сессии более 50-ти участников познакомились с технологией проектирования социокультурных идей, от символа места до готовых продуктов и сервисов, формирования культурно-туристического кластера. Был сформирован ряд проектных идей, в числе которых: "Земляничные поляны", "Рыльск на ладони", "Назад в XIX век" (по усадьбе Марьино), "Легенды Кудияровой горы". Предложенные идеи будут доработаны и презентованы на стратегической сессии "Цифровой туризм" СЭФ-2019.



Более подробная информация на сайте форума: http://www.sef-kursk.ru







"AK&M" от 25.04.2019