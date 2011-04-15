Китайская CNODC приобретёт 10% в "Арктик СПГ 2"

ПАО "НОВАТЭК" и CNOOC Ltd. подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2". Соглашение предусматривает приобретение CNOOC 10% доли участия в проекте. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6.6 млн т в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 7.981 млрд баррелей нефтяного эквивалента. По российской классификации запасы месторождения составили 13.835 млрд баррелей нефтяного эквивалента. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.



ПАО "НОВАТЭК" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта "Ямал СПГ". Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов.



Месторождения и лицензионные участки НОВАТЭКа расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.



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