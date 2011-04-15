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25/04/2019
15:00

ФАС утвердила инвестиционный тариф на услуги МЦК

Правление ФАС утвердило инвестиционный тариф на услуги железнодорожной инфраструктуры для перевозки пассажиров в пределах Московского центрального кольца. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Инфраструктурой МЦК, входящей в единую систему общественного транспорта Москвы, ежегодно пользуется более 130 млн пассажиров.

Установленный тариф 144.76 руб. за 1 вагоно-километр транспортной работы на МЦК, в условиях 4-х минутного интервала движения поездов в часы пик, обеспечит источники содержания в надлежащем состоянии и обновления железнодорожных путей и остановочных станций. Соответствующие затраты в размере 6 млрд рублей в год отнесены исключительно на данный инвестиционный проект и не будут финансироваться за счет пригородных перевозок пассажиров в других регионах или грузоперевозок.

Параметры тарифного решения согласованы РЖД и Правительством Москвы.

Установленные тарифы используются для внутренних расчетов за услуги РЖД и не влияют на стоимость проезда в общественном транспорте Москвы для пассажиров, подчервает ФАС.


"AK&M" от 25.04.2019
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