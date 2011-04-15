НМТП продал ВТБ Новороссийский зерновой терминал

НМТП и ВТБ закрыли сделку по продаже всех принадлежащих ПАО НМТП долей в ООО "Новороссийский зерновой терминал". Об этом говорится в сообщении НМТП.



Данная сделка реализована в рамках концепции по созданию в РФ единого экспортного зернового оператора.



Группа ВТБ видит большой потенциал развития экспорта зерновых культур из России, и, в частности, высоко оценивает возможности дальнейшего наращивания мощностей перевалки зерна на глубоководных морских терминалах. Приобретение НЗТ органично вписывается в стратегию инфраструктурных инвестиций Группы ВТБ, которые включают различные крупные объекты транспортной и логистической инфраструктуры.



ООО "НЗТ" осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, в том числе, оказывает услуги по выгрузке зерновых культур из железнодорожных вагонов и автотранспортных средств, хранению и формированию судовых партий. Грузооборот НЗТ в 2018 году составил 6.33 млн т.



Результаты сделки по продаже ООО "НЗТ" были учтены при подготовке "Стратегии развития Группы НМТП до 2024 года", разработка которой завершается в настоящее время.



Напомним, ранее совет директоров НМТП одобрил прекращение участия компании в уставном капитале НТЗ. Заседание совета прошло 18 апреля.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Прибыль НМТП за 2018 год по МСФО упала на 43.2% до $268.111 млн с $472.029 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 5.7% до $951.253 млн с $899.831 млн, показатель EBITDA - на 2.4% до $669.433 млн с $653.743 млн.





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