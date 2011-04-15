ЦБ объявил учётную цену золота на 26 апреля - 2657.28 руб./г против 2620.20 руб./г на 25 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2657.28 руб./грамм
Серебро: - 30.91 руб./грамм
Платина: - 1834.11 руб./грамм
Палладий: - 2946.64 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
19.04 20.04 23.04 24.04 25.04
Золото 2629.41 2623.21 2616.16 2611.74 2620.20
Серебро 30.81 30.75 30.67 30.71 30.45
Платина 1820.91 1830.17 1825.18 1833.52 1834.84
Палладий 2852.90 2868.63 2860.82 2820.01 2873.62