Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) январе-феврале 2019 года в действующих ценах составил 2472.4 млрд руб. против 1723.6 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Прибыль в размере 3109.7 млрд руб. получили 31.2 тыс. организаций, 16.4 тыс. организаций имели убыток на 637.3 млрд руб.



Доля убыточных предприятий в России в январе-феврале составила 34.5%.





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