Предпринимательская уверенность выросла в добывающих отраслях

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года вырос в добывающих производствах с 2% до 3%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с минус 9% до минус 8% и остался без изменений в обрабатывающих производствах минус 2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



На величину индекса предпринимательской уверенности значительное влияние оказывает сезонный характер производства.



По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств, баланс оценок спроса на продукцию (портфеля заказов) в добывающих производствах составил минус 21%, в обрабатывающих производствах - минус 34% (в апреле 2018 года соответственно - минус 20% и минус 36%).



Среди опрошенных руководителей число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число ожидающих снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 23 процентных пункта, в обрабатывающих производствах - на 25 процентных пунктов.



Экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 13% и удовлетворительной - 75% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 10% и 74% респондентов. В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистически настроенных респондентов на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 6 процентных пунктов.



Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 26% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 31%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 22 процентных пункта и в обрабатывающих производствах - на 24 процентных пункта.



Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в добыче полезных ископаемых составил 69%, в обрабатывающих производствах - 63%. 90% респондентов считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию, из них 5% в добыче полезных ископаемых и 11% в обрабатывающих производствах указывают на избыточность имеющихся мощностей.



Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.



"AK&M" от 25.04.2019