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25/04/2019
17:18

ЦБ подтвердил соответствие платёжной системы Visa международному стандарту

Банк России с 1 октября 2018 года по 25 марта 2019 года провёл очередную оценку социально значимой платёжной системы Visa на соответствие международному стандарту "Принципы для инфраструктур финансового рынка" (Принципы для ИФР). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Проведённая оценка подтвердила результаты предыдущей оценки платёжной системы Visa о высоком уровне соответствия Принципам для ИФР. Рейтинги в отношении четырёх принципов повысились до максимально возможного уровня.



"AK&M" от 25.04.2019
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