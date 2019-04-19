ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 26 апреля, в размере 64.6794 руб. против 63.9798 руб. на 25 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.04.19 - 63.9798 руб.

24.04.19 - 63.7906 руб.

23.04.19 - 63.7860 руб.

20.04.19 - 63.9602 руб.

19.04.19 - 64.0688 руб.



































































































































































































































"AK&M" от 25.04.2019