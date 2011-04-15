Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/04/2019
11:52

Рубль может умеренно ослабнуть во второй половине дня

Рубль может умеренно ослабнуть во второй половине дня по факту публикации данных о ВВП США, гвоорится в обзоре Nordea.

Негативные настроения на развивающихся рынках формируют сложный внешний фон для российской валюты, которая по итогам недели ослабла практически на 1%. Тем не менее, динамика рубля по-прежнему лучше, чем у валют-аналогов, благодаря комфортным уровням цен на нефть, а также устойчивым фундаментальным макроэкономическим показателям.

Отсутствие явного упоминания необходимости ужесточения антироссийских санкций по итогам вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине снижает градус давления геополитических факторов на российскую валюту.

Динамика рубля в настоящее время преимущественно определяется настроениями в отношении развивающихся рынков. Сегодня динамику российской валюты будут определять два ключевых фактора: заседание Банка России (пресс-релиз будет опубликован в 13:30) и публикация данных по ВВП США (15:30). Влияние первого фактора на динамику рубля, вероятно, будет нейтральным, поскольку ЦБ, скорее всего, будет смягчать риторику весьма плавно. Второй фактор несет для рубля риски умеренного ослабления в случае публикации сильных данных, способных продолжить поддерживать доллар.

"AK&M" от 26.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100