Рубль может умеренно ослабнуть во второй половине дня по факту публикации данных о ВВП США, гвоорится в обзоре Nordea.



Негативные настроения на развивающихся рынках формируют сложный внешний фон для российской валюты, которая по итогам недели ослабла практически на 1%. Тем не менее, динамика рубля по-прежнему лучше, чем у валют-аналогов, благодаря комфортным уровням цен на нефть, а также устойчивым фундаментальным макроэкономическим показателям.



Отсутствие явного упоминания необходимости ужесточения антироссийских санкций по итогам вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине снижает градус давления геополитических факторов на российскую валюту.



Динамика рубля в настоящее время преимущественно определяется настроениями в отношении развивающихся рынков. Сегодня динамику российской валюты будут определять два ключевых фактора: заседание Банка России (пресс-релиз будет опубликован в 13:30) и публикация данных по ВВП США (15:30). Влияние первого фактора на динамику рубля, вероятно, будет нейтральным, поскольку ЦБ, скорее всего, будет смягчать риторику весьма плавно. Второй фактор несет для рубля риски умеренного ослабления в случае публикации сильных данных, способных продолжить поддерживать доллар.



"AK&M" от 26.04.2019