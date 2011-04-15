ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка (Московская область). По величине активов кредитная организация занимала 421-е место в банковской системе, говорится в сообщении ЦБ.



Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Банк проводил сомнительные транзитные операции; осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.



По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к значительному (более 30%) снижению капитала и, как следствие, возникновению основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).



Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, подчеркивает ЦБ.



В Холдинвестбанке будет действовать временная администрация ЦБ до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.





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