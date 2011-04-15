Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/04/2019
10:38

Доллар укрепил свои позиции против практически всех валют G10

Главным сюрпризом текущей недели для мировых рынков стало резкое улучшение экономической статистики из США. В частности, показатели продаж новых домов (+4.5% м/м) и товаров длительного пользования (+2.7% м/м) за март оказались существенно выше ожиданий (-2.7% и +0.8%, соответственно). В условиях, когда показатель инфляции в США не спешит разгоняться, данное улучшение статистики вряд ли сулит быстрый пересмотр ожиданий в части политики ФРС. Однако, его хватило для придания импульса американскому фондовому индексу и американской валюте. Об этом говорится в обзоре Росбанка.

На текущей неделе доллар укрепил свои позиции против практически всех валют G10 (потеряли от 0.5% до 2.3% стоимости, исключение - японская иена) и всех валют EMEA (потеряли от 0.9% до 2.2% стоимости). Курс USD/RUB продемонстрировал движение в 2.1% от недельных минимумов (63.65) до максимумов (64.98), но пока не оставляет попытки закрепиться ниже уровня в 65.0.

Сегодня новым тестом для мировых рынков станут данные по ВВП США за 1к'19. Экономисты Societe Generale ожидают неплохого релиза с приростом экономики на 2.0%, более того, текущая динамика потребительских индикаторов позволяет рассчитывать на ускорение роста в 2к'19. Правда, на более длительном горизонте прогноз, что американская экономика столкнется со структурным замедлением, остается в силе.

Со стороны заседания Банка России по ДКП аналитики не ожидают значимых решений для российской валюты и активов. Источник наибольшей интриги - как будет звучать горизонт, на котором регулятор допускает смягчение политики: весь 2019 год или ближайшие кварталы/заседания.


"AK&M" от 26.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100