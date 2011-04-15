Главным сюрпризом текущей недели для мировых рынков стало резкое улучшение экономической статистики из США. В частности, показатели продаж новых домов (+4.5% м/м) и товаров длительного пользования (+2.7% м/м) за март оказались существенно выше ожиданий (-2.7% и +0.8%, соответственно). В условиях, когда показатель инфляции в США не спешит разгоняться, данное улучшение статистики вряд ли сулит быстрый пересмотр ожиданий в части политики ФРС. Однако, его хватило для придания импульса американскому фондовому индексу и американской валюте. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



На текущей неделе доллар укрепил свои позиции против практически всех валют G10 (потеряли от 0.5% до 2.3% стоимости, исключение - японская иена) и всех валют EMEA (потеряли от 0.9% до 2.2% стоимости). Курс USD/RUB продемонстрировал движение в 2.1% от недельных минимумов (63.65) до максимумов (64.98), но пока не оставляет попытки закрепиться ниже уровня в 65.0.



Сегодня новым тестом для мировых рынков станут данные по ВВП США за 1к'19. Экономисты Societe Generale ожидают неплохого релиза с приростом экономики на 2.0%, более того, текущая динамика потребительских индикаторов позволяет рассчитывать на ускорение роста в 2к'19. Правда, на более длительном горизонте прогноз, что американская экономика столкнется со структурным замедлением, остается в силе.



Со стороны заседания Банка России по ДКП аналитики не ожидают значимых решений для российской валюты и активов. Источник наибольшей интриги - как будет звучать горизонт, на котором регулятор допускает смягчение политики: весь 2019 год или ближайшие кварталы/заседания.





"AK&M" от 26.04.2019