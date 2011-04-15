Акционеры смогут сохранить свои дивидендные права, ЦБ

Акционеры публичных обществ получат преимущественное право приобретения размещаемых акции новых категорий и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг. Соответствующие поправки в закон "Об акционерных обществах" вступают в силу 26 апреля 2019 года, напоминает Банк России.



В настоящее время акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно эмитируемых акций только той категории, владельцами акций которой они уже являются. Новое регулирование направлено на защиту акционеров от размытия их доли в экономическом результате деятельности общества и ущемления дивидендных прав - например, если акции иной категории имеют повышенный размер дивидендов или преимущество в очередности выплаты. Новые правила будут применяться к ценным бумагам, решения о размещении которых будут приняты общими собраниями акционеров после вступления поправок в силу.



Также закон устанавливает, что цена выкупа эмитентом по требованию акционеров акций, допущенных к обращению на организованных торгах, должна определяться с учётом их средневзвешенной стоимости.







"AK&M" от 26.04.2019