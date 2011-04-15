Ликвидация ФАНО прошла с нарушениями из-за отсутствия нормативно-правовой базы, заявляет Счётная палата

Ликвидация Федерального агентства научных организаций (ФАНО) завершилась в установленный срок - до конца 2018 года. При этом проверка Счётной палаты выявила проблемы нормативно-правового характера, поскольку процедура упразднения федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) до сих пор нормативно не определена. В частности, отсутствует порядок финансирования ликвидационных мероприятий. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Как отметил на коллегии аудитор Максим Рохмистров, это негативно сказалось на качестве ликвидационной сметы. Также аудитор указал на потенциальные риски для бюджета.



"К упразднению ФОИВ не применима очередность и сроки расчёта с кредиторами, установленные Гражданским кодексом, так как действует бюджетная классификация расходов. Нормативно не установлено требование по уведомлению кредиторов о ликвидации ФОИВ, что в отсутствии перечня требований кредиторов в промежуточном ликвидационном балансе влечет риски дополнительных расходов федерального бюджета при взыскании задолженности", - пояснил аудитор.



Также Счётная палата выявила нарушения трудового законодательства и закона о государственной гражданской службе, которые во многом связаны с правовыми пробелами. В результате сумма дополнительных компенсаций гражданским служащим почти вдвое превысила рекомендованную Минтрудом.



"При расчёте компенсации за неиспользованные отпуска ликвидационная комиссия пользовалась действующими Правилами 1930 года, утверждёнными Народным Комиссариатом труда СССР, которые устарели, потому что предназначены для расчёта оплаты труда рабочих и колхозников", - подчеркнул М.Рохмистров.



Ошибки при определении количества неиспользованных дней отпуска привели как к необоснованным расходам федерального бюджета, так и к нарушению прав гражданских служащих, которые совокупно недополучили 801 тыс. руб. (расчётная сумма). В ряде случаев ликвидационная комиссия нарушила сроки выплаты окончательного расчёта.



Помимо этого аудитор указал на недостатки при проведении инвентаризации имущества центрального аппарата ФАНО. А само Агентство за время своего существования - 5 лет - так и не оформило право оперативного управления на несколько зданий в центре Москвы.



"AK&M" от 26.04.2019