АСВ начинает выплаты вкладчикам Тройка-Д Банка, говорится в сообщении агентства.



Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ.



За выплатой страхового возмещения на 7.7 млрд руб. могут обратиться 8.5 тыс. вкладчиков.



Страховое возмещение будет выплачиваться в Москве и Нижегородской области (Нижний Новгород, Дзержинск).



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тройка-Д Банка 17 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 26.04.2019