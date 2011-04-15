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АСВ начинает выплаты вкладчикам Тройка-Д Банка, говорится в сообщении агентства.
Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ.
За выплатой страхового возмещения на 7.7 млрд руб. могут обратиться 8.5 тыс. вкладчиков.
Страховое возмещение будет выплачиваться в Москве и Нижегородской области (Нижний Новгород, Дзержинск).
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тройка-Д Банка 17 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе РФ.
"AK&M" от 26.04.2019