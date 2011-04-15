AZUR air возобновила полёты в Турцию из "Шереметьево"

Авиакомпания AZUR air 25 апреля возобновила полёты в Анталью из "Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Программа рассчитана до конца текущего весенне-летнего расписания, которое действует по последнее воскресенье октября. Первый рейс под номером ZF 9007 выполнен на самолёте Boeing 757-200 с практически стопроцентной загрузкой.



В пиковые летние месяцы авиакомпания будет эксплуатировать на этой линии воздушные суда типа Boeing 767-300. Самолёты этого типа в парке авиакомпании рассчитаны на перевозку 336 пассажиров в салоне экономического класса. В 2018 году маршрут в основном обслуживали самолеты Boeing 737-800.



AZUR air - российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям. Парк состоит из двадцати шести воздушных судов, в том числе девяти Boeing 767-300, восьми Boeing 757-200, четырех Boeing 737-800, двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777-300. В течение года AZUR air осуществляет рейсы из сорока двух городов России по двадцати шести международным туристическим направлениям.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.





"AK&M" от 26.04.2019